Соглашение «легитимизирует конфискацию палестинских земель и усиливает политику Израиля по конфискации земель и перемещению палестинцев», что представляет собой явное нарушение международного права, - подчеркнули в центре

Правозащитный центр Adalah: соглашение США о посольстве в Иерусалиме - законный захват палестинских земель Соглашение «легитимизирует конфискацию палестинских земель и усиливает политику Израиля по конфискации земель и перемещению палестинцев», что представляет собой явное нарушение международного права, - подчеркнули в центре

Израильский правозащитный центр Adalah, защищающий права арабского меньшинства, назвал соглашение между США и Израилем о передаче в аренду на 99 лет за символическую плату в 1 доллар земельного участка для строительства постоянного комплекса посольства США в оккупированном Восточном Иерусалиме «узакониванием присвоения палестинских земель». Об этом говорится в сообщении организации.

В Adalah напомнили , что накануне министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, посол США в Израиле Майк Хакаби и мэр Иерусалима Моше Лион подписали соглашение о строительстве постоянного комплекса американского посольства в Иерусалиме.

Соглашение «легитимизирует конфискацию палестинских земель и усиливает политику Израиля по конфискации земель и перемещению палестинцев», что представляет собой явное нарушение международного права, - подчеркнули в организации.

В Adalah отметили, что участок, выделенный под строительство дипломатического комплекса, расположен на частной палестинской земле, которая была изъята у владельцев на основании израильского Закона об имуществе отсутствующих от 1950 года, а также указали на то, что этот закон широко использовался для лишения палестинцев права собственности на землю и имущество.

В сообщении напоминается, что в январе 2023 года Adalah подал официальное возражение в израильские органы планирования от имени 12 наследников первоначальных владельцев участка, среди которых есть граждане США и Иордании, потребовав отменить выделение земли под строительство посольства.

Однако израильские органы отклонили возражение. План был утвержден в сентябре 2023 года и окончательно одобрен в апреле 2024 года, тогда как законные и исторические права собственников и их наследников были проигнорированы, - отметили в центре.

В Adalah также заявили, что строительство комплекса американского посольства нарушает международно-правовой статус Иерусалима, обладающего особым международным статусом в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, в центре считают, что признание США Иерусалима столицей Израиля и строительство постоянного комплекса посольства являются не только политическим или дипломатическим шагом, но и фактической поддержкой аннексии Израилем Восточного Иерусалима, что в свою очередь, прокладывает путь к нарушениям международного и международного гуманитарного права.

Строительство посольства на спорной территории закрепит историческую несправедливость. США фактически легитимируют нарушение имущественных прав владельцев участка, включая американских граждан, - подчеркнули в Adalah.

В центре также заявили, что строительство посольства на земле, изъятой в соответствии с Законом об имуществе отсутствующих, свидетельствует о прямой поддержке Вашингтоном механизмов, которые Израиль использует для изъятия палестинских земель и вытеснения палестинского населения.

Накануне Израиль и США подписали соглашение о передаче в аренду на 99 лет за 1 доллар земельного участка в Западном Иерусалиме, который, согласно документам, до 1948 года принадлежал палестинским семьям, что противоречит нормам международного права.

Новое здание посольства будет построено на изъятой палестинской земле

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании оккупированного Иерусалима столицей Израиля и принял решение о переносе американского посольства из Тель-Авива. Временное здание посольства было открыто в мае 2018 года.

Это решение тогда вызвало широкую международную критику во всем мире , поскольку противоречило международному консенсусу относительно статуса Иерусалима.

Правозащитный центр Adalah еще в 2022 году заявил, что земельный участок, выделенный под строительство нового комплекса посольства США, был изъят у палестинских владельцев с применением Закона об имуществе отсутствующих от 1950 года. В центре подчеркнули, что архивные документы подтверждают, что эта земля до 1948 года принадлежала палестинским семьям и была сдана в аренду британской администрации периода Британского мандата.

В Adalah также заявили, что расширение комплекса посольства США в Иерусалиме и изъятие земли под его строительство являются явным нарушением международного права, и прежде всего статьи 46 Гаагской конвенции, запрещающей конфискацию частной собственности.

Организация Объединенных Наций признает Восточный Иерусалим как часть палестинских территорий, оккупированных Израилем в 1967 году, а также подчеркивает, что любые шаги, направленные на изменение характера или правового статуса города, не имеют юридической силы с точки зрения международного права.

Хотя США перенесли свое посольство в Иерусалим в 2018 году, большинство государств мира, придерживаясь международной позиции по статусу города, продолжают размещать свои дипломатические представительства в Израиле в Тель-Авиве.

Помимо США, посольства в Иерусалиме открыли Гватемала, Гондурас, Косово, Парагвай, Папуа — Новая Гвинея и Фиджи. Кроме того, 15 июня 2026 года о намерении открыть в Иерусалиме так называемое посольство объявил Сомалиленд - образование, провозгласившее в одностороннем порядке о независимости от Сомали и признанное Израилем.