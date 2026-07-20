Израильская правозащитная организация B'Tselem осудила нападение незаконных еврейских поселенцев на палестинскую деревню Дейр-Джарир, в результате которого есть жертвы и пострадавшие

Правозащитники обвинили Израиль в этнических чистках на Западном берегу Израильская правозащитная организация B'Tselem осудила нападение незаконных еврейских поселенцев на палестинскую деревню Дейр-Джарир, в результате которого есть жертвы и пострадавшие

Израильская правозащитная организация B'Tselem осудила нападение незаконных еврейских поселенцев на палестинскую деревню Дейр-Джарир на оккупированном Западном берегу реки Иордан. В результате атаки были убиты 26-летний Ахмед Абу Муху и 53-летний Авда Фарахне, еще трое палестинцев получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Директор B'Tselem Юли Новак назвала произошедшее наглядным свидетельством того, что власти Израиля поощряют «этнические чистки» в отношении палестинцев.

Отмечается, что рейд поселенцев был совершен в сопровождении военнослужащих и полиции Израиля.«Пока поселенцы вторгаются на палестинские земли и разграбляют их, армия и полиция сопровождают их и открывают огонь по палестинцам, пытающимся защитить свои дома и имущество», - отметила Новак.

Организация также опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен момент смертельного ранения Ахмеда Абу Муху.

В B'Tselem также обвинили международное сообщество в попустительстве незаконным действиям Израиля.

Накануне Минздрав Палестины сообщил, что в результате нападения незаконных поселенцев на населенный пункт Дейр-Джарир на Западном были убиты Авда Абдуррахим Авда Фарахне и Ахмед Адиль Рашид Абу Муху.