Мы неоднократно призывали ЕС оказать давление на израильские власти с целью прекращения серьезных нарушений прав человека - представитель Human Rights Watch

Правозащитники: Израиль систематически применяет сексуальное насилие к палестинским заключенным Мы неоднократно призывали ЕС оказать давление на израильские власти с целью прекращения серьезных нарушений прав человека - представитель Human Rights Watch

Данные, приведенные в расследовании журналиста The New York Times Николаса Кристофа и указывающие на систематический характер сексуального насилия Израиля в отношении палестинских заключенных, соответствуют выводам Human Rights Watch. Об этом заявил Замдиректора Human Rights Watch (HRW), представляющий организацию при институтах Европейского союза (ЕС), Клаудио Франкавилла.

Франкавилла вновь призвал ЕС и государства-члены оказать давление на Израиль.

В комментарии «Анадолу» Франкавилла заявил, что выводы о широком распространении сексуального насилия в местах содержания палестинцев и со стороны лиц, причастных к этим процессам, соответствуют исследованиям Human Rights Watch и других организаций по данной теме.

Замдиректора подчеркнул, что жизненно важно обеспечить достоверное расследование этого вопроса и передачу материалов в судебные инстанции, а также срочный и полный доступ Международного комитета Красного Креста (МККК) и независимых наблюдателей ко всем центрам содержания под стражей.

«Мы неоднократно повторяли наш призыв к ЕС и государствам-членам принять конкретные меры, которые позволили бы оказать давление на израильские власти с целью прекращения продолжающихся серьезных нарушений прав человека и законов войны, а также обеспечения ответственности», - заявил он.

Расследование, проведенное журналистом The New York Times Николасом Кристофом, выявило данные об изнасилованиях палестинских заключенных, а также о систематическом сексуальном насилии в отношении детей со стороны израильских военнослужащих, израильских поселенцев, захватывающих палестинские земли, и тюремных надзирателей.