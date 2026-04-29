Правозащитная организация Amnesty İnternational заявила об искажении Израилем ответа ЕС по Global Sumud

Правозащитная организация Amnesty International раскритиковала Израиль за манипуляцию ответом представителя Европейской комиссии на вопрос агентства «Анадолу» о международной флотилии Global Sumud.

В заявлении европейского офиса Amnesty International содержится ссылка на публикацию МИД Израиля, сделанную накануне. В ней утверждалось, что Евросоюз «не поддерживает международную флотилию Global Sumud». В организации заявили, что МИД Израиля «вырезал» слова официального представителя Еврокомиссии Евы Грнчиржовой в «удобной для себя форме». При этом в полной версии заявления, как отмечается, прямо говорилось, что причиной отказа ЕС поддерживать подобные флотилии являются «риски для безопасности участников».

В организации подчеркнули, что эти риски связаны с тем, что «израильские власти ранее незаконно препятствовали подобным флотилиям, а активисты подвергались произвольным задержаниям, жестокому обращению и насилию».

Ранее представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос «Анадолу» о призывах к Израилю в связи с безопасностью флотилии и гуманитарной ситуацией в Газе, воздержалась от прямого обращения к израильским властям.

«Мы уважаем гуманитарную решимость всех участников флотилии, однако не поощряем подобные способы доставки помощи, поскольку они подвергают риску безопасность участников», - заявила Грнчиржова вместо этого.

После этого МИД Израиля распространил сокращенную версию ее заявления, утверждая, что ЕС не поддерживает флотилию.

«Весенняя миссия - 2026» международной флотилии Global Sumud, целью которой является прорыв блокады сектора Газа и доставка гуманитарной помощи, вышла в Средиземное море 26 апреля.

Во время первой попытки флотилии в сентябре 2025 года армия Израиля остановила суда в международных водах Средиземного моря, принудительно поднялась на борт и задержала находившихся там добровольцев, после чего они были доставлены в Израиль.