Информация о точном местонахождении активистов, а также состоянии их здоровья крайне ограничена

Правозащитная организация «Адала»: активистов флотилии Global Sumud доставляют в порт Ашдод Информация о точном местонахождении активистов, а также состоянии их здоровья крайне ограничена

Израильские военные доставляют в порт Ашдод незаконно задержанных активистов международной флотилии Global Sumud, следовавшей с гуманитарной помощью в сектор Газа.

Об этом сообщила независимая правозащитная организация и юридический центр «Адала» (Adalah), основанная в ноябре 1996 года как совместный проект двух ведущих арабских НПО — «Общества Галилеи» (The Galilee Society) и Арабской ассоциации по правам человека (HRA) и получившая статус полностью независимой НПО в 1997 году.

«Участников флотилии, среди которых международные активисты, правозащитники и волонтеры с медицинским образованием, доставляют в израильский порт Ашдод», — говорится в заявлении.

В НПО подчеркнули, что гражданские лица, вышедшие в море с целью доставить гуманитарную помощь в Газу и прорвать незаконную блокаду Израиля, были насильно захвачены в международных водах и полностью против своей воли доставлены на территорию Израиля.

Отмечается, что адвокатам организации «Адала» было разрешено войти в порт Ашдод для оказания юридической помощи задержанным. При этом информация о местонахождении активистов, а также состоянии их здоровья крайне ограничена.

В организации подчеркнули, что военное вмешательство против гражданских судов в международных водах, принудительное доставление иностранных граждан на территорию Израиля против их воли и воспрепятствование доставке гуманитарной помощи населению, находящемуся под блокадой, являются «грубым нарушением международного права».

В «Адала» также заявили, что эти действия являются продолжением политики коллективного наказания и умышленного доведения до голода, которую Израиль применяет в отношении палестинцев в Газе.

Отмечается, что «Адала» намерена выступить против задержания активистов флотилии и потребовать немедленного освобождения всех ее участников.

Израильская армия задержала всех активистов международной флотилии Global Sumud, на которую напала в международных водах, сообщили утром в МИД Израиля. В дипведомстве отметили, что все 430 активистов, находившихся на борту Global Sumud, которая стремилась прорвать блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь в эксклав, были задержаны и перевезены на суда израильского ВМС.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Нападения израильской армии на Global Sumud

«Весенняя миссия 2026» флотилии Global Sumud, целью которой был прорыв блокады сектора Газа и доставка жизненно важной гуманитарной помощи, в ночь на 29 апреля подверглась незаконному вмешательству израильской армии в нескольких морских милях от греческих территориальных вод у берегов острова Крит.

Во время атаки в международных водах, в 600 морских милях от Газы, израильские военные задержали 177 активистов. Сообщалось о жестоком обращении с задержанными.

18 мая израильская армия совершила новое нападение на флотилию, состоящую из 50 судов, на борту которых находились 428 активистов из 44 стран, когда она следовала в сторону Газы в международных водах, и незаконно задержала активистов. В составе флотилии было 78 турецких участников.

В августе 2025 года израильская армия также совершила аналогичное нападение на Global Sumud, которая направлялась в Газу на более чем 40 судах с 500 активистами из более чем 44 стран.