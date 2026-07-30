Ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива в России действуют с небольшими перерывами с сентября 2023 года

Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года Ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива в России действуют с небольшими перерывами с сентября 2023 года

Правительство РФ обновило экспортные ограничения по топливу, продлив полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, при этом разрешив с 1 сентября 2026 г. экспорт дизельного топлива для производителей.

Новые ограничения на экспорт топлива оформлены постановлением правительства РФ от 30 июля 2026 года.

Соответствующие постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

«Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства», - говорится в документе.

Правительство также утвердило ряд других мер для повышения доступности нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива в России действуют с небольшими перерывами с сентября 2023 года, когда были приняты меры для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.