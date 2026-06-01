Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт авиакеросина Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно

Как сообщила пресс-служба правительства в понедельник, 1 июня, правительство продолжает работу по поддержанию надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом.

«Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно», - следует из публикации.

Отмечается, что цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Исключение распространяется в том числе на топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений.