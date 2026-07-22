Правительство Молдовы во главе с премьер-министром Василе Тофаном принесло присягу Церемония состоялась в присутствии президента Майи Санду и спикера парламента Игоря Гросу

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан и члены Кабинета министров приняли присягу.

Как сообщила пресс-служба молдавского правительства в среду, 22 июня, церемония состоялась в присутствии президента Майи Санду и спикера парламента Игоря Гросу в здании администрации президента Республики Молдова.

Глава государства поздравила новую правительственную команду и подчеркнула, что в предстоящий период основное внимание будет уделено приведению Республики Молдова в соответствие со стандартами Европейского союза, продвижению процесса европейской интеграции и реализации начатых масштабных реформ.

Майя Санду также выделила в качестве приоритетов экономическое развитие, улучшение деловой среды и управления государственным имуществом, эффективное использование европейских фондов, укрепление государственной безопасности и повышение устойчивости всего общества.

«Люди — важнейший ресурс нашей страны, поэтому мы уделяем особое внимание образованию, культуре, здравоохранению, социальной защите и, конечно же, экологической политике. Понятно, что повестка дня очень амбициозна, ожидания высоки, и все это должно происходить в региональном и международном контексте, который становится все более сложным. Я абсолютно уверена, что вместе мы добьемся успеха. Удачи!», — добавила президент.

Кабинет министров состоит из 16 членов и 14 министерств. Должность заместителя премьер-министра, министра экономического развития и цифровизации займет Эуген Осмоческу; заместителя премьер-министра и министра инфраструктуры и регионального развития – Владимир Болеа; заместителя премьер-министра по вопросам европейской интеграции – Кристина Герасимова; заместителя премьер-министра, министра иностранных дел – Михай Попшой, и заместителя премьер-министра по вопросам реинтеграции – Валерий Кивери.

Министерство образования и науки возглавит Дан Перчиун, Министерство внутренних дел – Даниэлла Мисаил-Ничитин, Министерство энергетики – Дорин Юнгиету, Министерство юстиции – Владислав Кожухарь, Министерство труда и социальной защиты – Наталья Плугару, Министерство окружающей среды – Георге Хайдер, а Министерство обороны – Анатолий Носати.

Одновременно с этим Виктория Белоус возглавит Министерство финансов, Александру Гаснаш — Министерство здравоохранения, Раду Мустяцэ — Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, а Дан Суручану возглавит Министерство культуры.

Парламент выразил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Василе Тофаном 21 июля большинством голосов. Кабинет утвердили 53 из 101 депутата молдавского парламента.