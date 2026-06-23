«Сегодня мы принимаем решение уйти в отставку и вернуть полномочия правительства президенту Республики», - премьер

Правительство Литвы во главе с Ингой Ругинене объявило об отставке «Сегодня мы принимаем решение уйти в отставку и вернуть полномочия правительства президенту Республики», - премьер

Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене заявило об уходе в отставку. Об этом на заседании во вторник, 23 июня, заявил председатель Социал-демократической партии Литвы (LSDP) Миндаугас Синкявичюс.

Утром кабинет министров собрался на заседание, на котором было принято решение об отставке.

«Я действительно рада команде, которая здесь, сейчас сидит за столом. Несмотря на все трудности, нам действительно есть чем гордиться. Каждый из вас внес большой вклад в благополучие нашего государства и улучшение жизни людей», — сказала Ругинене, слова которой приводит LRT.

«Сегодня мы принимаем решение уйти в отставку и вернуть полномочия правительства президенту Республики», - заявила Ругинене, поблагодарив весь кабинет министров.

«Во вторник в ходе заседания правительства планируется принять решение об отставке XX правительства. С 24 июня до формирования XXI правительства и получения им полномочий повседневную работу кабинета министров будет обеспечивать временное правительство», — говорится в ответе представителя Ругинене Игнаса Добровольска, направленном ELTA.

На пост премьер-министра социал-демократ Ругинене была назначена в августе прошлого года. Возглавляемое ею правительство принесло присягу в Сейме в сентябре 2025 года.

Это уже второй случай в текущем созыве, когда меняется правительство. В прошлом году после ухода тогдашнего премьера Гинтаутаса Палуцкаса в отставку также должен был сложить полномочия весь кабинет министров.

После принятия решения действующая премьер-министр подаст заявление об отставке главе государства Гитанасу Науседе. После подписания им соответствующего указа будет отправлено в отставку всё правительство. Затем президент сможет назначить одного из министров временным премьер-министром до формирования нового правительства.