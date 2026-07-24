Правительство Испании объявило чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров

Dildar Baykan Atalay, Ulviyya Amoyeva
24 Июля 2026•Обновить: 24 Июля 2026
Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка объявил о введении режима «чрезвычайной ситуации» в связи с лесными пожарами в Мадриде и окрестностях столицы.
Об этом сообщила испанская вещательная корпорация RTVE со ссылкой на МВД Испании.
Тем временем власти рассматривают возможность превентивной эвакуации населения на случай, если пожары будут угрожать населенным пунктам и выйдут из-под контроля.
По данным регионального правительства Мадрида, ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться на «критическом» уровне, а три крупных пожара в регионе пока не удалось взять под контроль.