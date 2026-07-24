Три крупных пожара в окрестностях Мадрида пока не удалось взять под контроль

Правительство Испании объявило чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров Три крупных пожара в окрестностях Мадрида пока не удалось взять под контроль

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка объявил о введении режима «чрезвычайной ситуации» в связи с лесными пожарами в Мадриде и окрестностях столицы.

Об этом сообщила испанская вещательная корпорация RTVE со ссылкой на МВД Испании.

Тем временем власти рассматривают возможность превентивной эвакуации населения на случай, если пожары будут угрожать населенным пунктам и выйдут из-под контроля.

По данным регионального правительства Мадрида, ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться на «критическом» уровне, а три крупных пожара в регионе пока не удалось взять под контроль.