Ответственность за нападение пока никто на себя не взял

Правительство Египта сообщило о пожаре в порту Думьят после атаки БПЛА Ответственность за нападение пока никто на себя не взял

Пожар, вспыхнувший накануне на двух судах в порту Думьят, был вызван атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «камикадзе», заявили в Кабмине Египта.

Отмечается, что к таким выводам специалисты пришли после предварительного расследования обстоятельств пожара, произошедшего на двух судах в порту Думьят.

Отмечается, что ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Расследование инцидента продолжается.

Ранее Министерство нефти Египта сообщило о пожаре на двух судах, предназначенных для регазификации и хранения газа и находившихся в порту Думьят.