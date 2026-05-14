Правительство Беларуси утвердило соглашение с Азербайджаном о взаимном признании водительских прав

МИНСК (АА) - Совет Министров Беларуси утвердил Соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений. Об этом в четверг, 14 мая сообщила пресс-служба правительства Беларуси.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании и обмене водительских удостоверений подписано в Баку 16 января 2026 года.

В соответствии с документом стороны взаимно признают водительские удостоверения, выданные компетентными органами государств сторон.

Соглашением закрепляется право граждан государств сторон на обмен водительских удостоверений без сдачи соответствующих теоретических и практических испытаний после выдачи разрешения на постоянное проживание.