По итогам Российско-кыргызстанского экономического форума заключено более 40 соглашений Среди подписанных документов- проекты строительства солнечных электростанций, развития инфраструктуры железных дорог Кыргызстана

Участники Российско-кыргызстанского экономического форума заключили свыше 40 соглашений общей стоимостью более $800 млн. Об этом сообщили государственные СМИ со ссылкой на заявления главы Российско-кыргызстанского фонда развития Артема Новикова.

По его словам, пакет подписанных документов включает инвестиционные договоренности, соглашения о реализации крупных инфраструктурных проектов, а также экспортно-импортные контракты между компаниями России и Кыргызстана.

Отдельный блок договоренностей касается развития межрегионального сотрудничества. Представители регионов и городов двух стран подписали документы, направленные на расширение прямых контактов и реализацию совместных инициатив.

Среди подписанных документов- проекты строительства солнечных электростанций, развития инфраструктуры железных дорог Кыргызстана, а также соглашение о создании бесшовного мобильного оператора.

Как отметил Новиков, реализация проекта в сфере мобильной связи позволит упростить коммуникацию и передвижение граждан между Россией и Кыргызстаном.

В Кыргызстане на побережье Иссык-Куля проходит Кыргызско-Российский экономический форум, посвященный развитию межрегионального сотрудничества двух стран до 2030 года. В работе форума участвуют представители органов власти и деловых кругов Кыргызстана и России. В центре обсуждения - развитие промышленной кооперации, энергетики, торговли, транспортно-логистических связей и инвестиционного сотрудничества.