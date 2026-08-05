По итогам встречи министров в Иордании, посвященной вопросу Иерусалима опубликовано совместное заявление 14 стран, в числе которых Турция, и Генеральный секретариат Лиги арабских государств осудили нарушения со стороны Израиля относительно мечети Аль-Акса

В совместном заявлении 14 стран и Генерального секретариата Лиги арабских государств, принятом по итогам встречи по вопросу Иерусалима в Иордании, были осуждены нарушения со стороны Израиля в мечети Аль-Акса, а также попытки изменить её исторический и правовой статус.

По итогам министерской встречи по вопросам Иерусалима, прошедшей под эгидой Иордании, 14 стран (Иордания, Алжир, Ирак, Катар, Саудовская Аравия, Тунис, Сомали, Палестина, Египет, Марокко, Индонезия, Малайзия, Турция, Пакистан) и Генеральный секретариат Лиги арабских государств выпустили совместное заявление.

В заявлении стороны «осудили политику и действия Израиля, направленные на изменение арабо-мусульманской и христианской идентичности, а также правового и демографического статуса оккупированного Иерусалима, и отвергли эти действия как не имеющие юридической силы, не обладающие правовыми последствиями и представляющие собой явное нарушение международного права и обязательств Израиля как оккупирующей державы».﻿

Вновь подтвердив, что Восточный Иерусалим является частью оккупированных палестинских территорий и что Израиль не обладает над ним суверенитетом, стороны заявили, что Восточный Иерусалим является столицей Палестинского государства и что свободное, независимое и суверенное Палестинское государство, как и 4 июня 1967 года, наряду с Израилем в условиях безопасности и мира, на основе решения «два государства» и в соответствии с международным правом, соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН) и Арабской мирной инициативой, является единственным путем к достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира.

В совместном заявлении, в котором вновь подтверждена Нью-Йоркская декларация о мирном урегулировании палестинского вопроса и реализации принципа «два государства», были осуждены все нарушения со стороны Израиля в Мечети Аль-Акса/Харам-эш-Шариф, а также все попытки изменить исторический и правовой статус-кво и навязать разделение по времени и пространству.

В заявлении осуждаются все более частые рейды в мечеть Аль-Акса/Харем-эш-Шариф, совершаемые израильскими экстремистскими поселенцами, израильскими министрами и должностными лицами, которые облегчаются и охраняются израильскими оккупационными властями, а также сопровождающие их провокационные действия и подстрекательские заявления, ограничения доступа верующих в мечеть Аль-Акса , а также нападения на верующих, препятствование работе Управления по делам вакфов Иерусалима и мечети Аль-Акса, а также незаконные раскопки, проводимые под мечетью Аль-Акса и в ее окрестностях. В заявлении подчеркивается, что мечеть Аль-Акса/Харем-эш-Шариф, занимающая площадь 144 дунума, является местом отправления культа, принадлежащим исключительно мусульманам; также было вновь подчеркнуто, что Управление по делам вакфов Иерусалима и мечети Аль-Акса, подчиняющееся Министерству вакфов и исламских дел Иордании, является единственным законным органом, обладающим исключительными полномочиями в вопросах управления мечетью Аль-Акса/Харем-эш-Шариф и регулирования доступа к ней.

В декларации стороны указали на нарушения со стороны Израиля, направленные против христианских святынь в Иерусалиме и угрожающие историческому присутствию христиан, в том числе ограничения доступа к священной церкви Воскресения Христова и препятствия проведению религиозных обрядов в ней, вмешательство в деятельность церквей, а также ограничения, налагаемые на учреждения и имущество, включая нападения на священнослужителей, верующих и религиозные символы.

Подчеркнута важность сохранения святых мест

Стороны, поддерживающие историческую опеку династии Хашими над исламскими и христианскими святыми местами в Иерусалиме, достигли согласия в отношении необходимости поддерживать эту роль в деле сохранения этих святых мест, защиты арабской мусульманской и христианской идентичности, а также поддержания исторического и правового статус-кво.

Авторы заявления выразили готовность оказывать поддержку жителям Иерусалима в преодолении трудностей и укреплении их позиций в своём городе, предоставляя помощь в области развития во всех формах, а также укрепляя и защищая палестинские институты в Иерусалиме, ссылаясь на важность роли Комитета по Иерусалиму в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС) и его исполнительного органа — Агентства «Бейтульмаль» по Иерусалиму, подтвердили, что будут поддерживать все усилия, предпринимаемые Комитетом.

«Отметив, что израильские нападения на исламские святыни в оккупированном Иерусалиме представляют собой явное провоцирование чувств примерно 2 миллиардов мусульман во всем мире», стороны предупредили, что эта ситуация может выйти за пределы региона и привести к религиозному конфликту, который будет иметь последствия, угрожающие региональному и международному миру и безопасности.

Стороны выразили озабоченность в связи с расширением поселений, аннексией территорий, ограничения палестинской экономики, преследования палестинских национальных институтов, эскалации террора со стороны поселенцев и преследования Агентства Организации Объединенных Наций по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев на Ближнем Востоке (БАПОР), призвал международное сообщество и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) незамедлительно принять меры с целью немедленного прекращения всех незаконных действий Израиля в Иерусалиме и в отношении святых мест.

Стороны, обратив внимание на то, что Израиль продолжает нарушать перемирие в секторе Газа и что гуманитарная катастрофа в этом регионе усугубляется, указали, что это подрывает все надежды на достижение справедливого и всеобъемлющего мира на основе решения о сосуществовании двух государств и разжигает напряженность и конфликт в регионе.

⁠Нарушения со стороны Израиля разжигают напряженность в регионе

Стороны отвергли «любые односторонние решения, нарушающие правовой статус оккупированного Иерусалима, включая создание или перенос дипломатических миссий в этот город».

Подтвердив, что подобные шаги нарушают международное право и соответствующие резолюции ООН, стороны призвали государства, принявшие указанные решения, отозвать их.

Стороны договорились начать совместные действия с целью сформировать эффективную международную реакцию на практику, политику и меры Израиля, которые усугубляют напряженность и считаются незаконными, а также заставить Израиль уважать Иерусалим, святые места, исторический и правовой статус-кво.

документировать нарушения со стороны Израиля в отношении святых мест и верующих и доводить их до сведения международной общественности, раскрывать последствия этих нарушений, которые повышают риск религиозного конфликта и угрожают региональному и международному миру и безопасности, и подтвердили, что они также достигли согласия в вопросе оказания необходимой поддержки указанному механизму.

Стороны призвали к проведению совместного заседания министров ОИС и Лиги арабских государств в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке, с целью обсуждения эскалации напряженности, спровоцированной Израилем в Иерусалиме и на святых местах, а также возможных мер по противодействию этой эскалации.

Участники заседания выразили благодарность Хашимитскому Королевству Иордании за организацию данного заседания.