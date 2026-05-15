По итогам визита президента Таджикистана в Китай подписано более 80 документов

Государственный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Китайскую Народную Республику завершился подписанием более 80 документов о сотрудничестве на общую сумму свыше 8 млрд долларов.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Рахмон находился в Китае с 11 по 14 мая. В рамках визита он посетил Пекин и Чунцин, где провел встречи с высшим руководством КНР и рядом высокопоставленных китайских представителей.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-китайского сотрудничества. По итогам встреч на высшем уровне, а также переговоров деловых кругов двух стран был подписан пакет соглашений, охватывающий различные направления взаимодействия.

Ключевыми документами визита стали Договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Таджикистаном и Китаем, а также Совместное заявление об углублении отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства.

Кроме того, в ходе визита Ученый совет Пекинского университета присвоил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону звание почетного профессора.

После завершения программы государственного визита 14 мая Рахмон вылетел из Чунцина на родину. В международном аэропорту города главу таджикского государства проводили высокопоставленные представители Китая.