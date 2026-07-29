49% участников опроса заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен быть задержан на территории США

Почти половина американцев выступили за арест Нетаньяху в США — опрос 49% участников опроса заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен быть задержан на территории США

Согласно опросу, проведенному в США, 49% респондентов считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен быть арестован в Соединенных Штатах в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС).

В опросе, проведенном изданиями The Economist и YouGov 25–27 июля, приняли участие 1559 человек старше 18 лет. Участникам был задан вопрос: «МУС выдал ордер на арест Нетаньяху. Должен ли Нетаньяху быть арестован в США?»

49% опрошенных ответили «да», заявив, что израильский премьер должен быть задержан в США. 27% респондентов ответили «нет». Доля тех, кто не определился с ответом, составила 23%.

На вопрос «Считаете ли вы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху военным преступником в связи с событиями в Газе?» 47% участников ответили утвердительно, 24% дали отрицательный ответ, а 29% заявили, что затрудняются ответить.

Кроме того, 43% респондентов заявили, что считают происходящее в Палестине геноцидом, 24% высказали мнение, что геноцида нет, а 32% не смогли определиться с ответом.

— Мэр Нью-Йорка заявил, что «место Нетаньяху — Гаага»

МУС 21 ноября 2024 года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в Газе.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани 18 июля заявил, что в случае прибытия Нетаньяху в Нью-Йорк для участия в сентябрьской Генеральной ассамблее ООН власти города будут действовать «в рамках полномочий, предоставленных законами Нью-Йорка», однако «не будут создавать собственные законы для этой цели».

Мамдани также заявил: «Я считаю, что место Нетаньяху — в Гааге. Он является военным преступником, обвиненным Международным уголовным судом».

В ответ на эти заявления Нетаньяху обвинил Мамдани в нападках на лидера «еврейского государства, являющегося единственной демократией на Ближнем Востоке», и заявил, что МУС не имеет юрисдикции в отношении граждан США и Израиля.