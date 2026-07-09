11 июля 1995 года, во время войны в Боснии, на глазах всего мира в городе Сребреница был убит Нуко Нукич, страдавший нарушениями слуха и речи

Похороны жертвы геноцида в Сребренице Нуко Нукича состоятся спустя 31 год 11 июля 1995 года, во время войны в Боснии, на глазах всего мира в городе Сребреница был убит Нуко Нукич, страдавший нарушениями слуха и речи

Похороны Нуко Нукича, одного из жертв геноцида, совершенного сербами в июле 1995 года в Сребренице на востоке Боснии и Герцеговины, состоятся спустя 31 год.

11 июля 1995 года, во время войны в Боснии, на глазах всего мира в городе Сребреница был убит Нуко Нукич, страдавший нарушениями слуха и речи.

Осман Нукич, племянник Нуко Нукича, который станет одним из 10 жертв, чьи останки будут захоронены в этом году во время мемориальных церемоний в Сребренице, рассказал корреспонденту «Анадолу» о геноциде, пережитом его родственниками.

Нуко Нукич, которому на момент гибели было 38 лет, летом 1995 года пытался добраться до безопасной зоны, контролируемой боснийскими солдатами, после чего о нём больше не поступало никаких известий. В то время у Нукича, страдавшего нарушением слуха и речи, в живых оставалась только пожилая мать.

После войны умерла и его мать, и спустя много лет, когда его останки были идентифицированы с помощью образцов ДНК, единственный оставшийся в живых член семьи — племянник дяди Осман Нукич — взял на себя заботу о его останках.

«Те, кто видел его в последний раз, сказали, что он был очень напуган и обеспокоен»

80-летний Осман Нукич, проживающий в столице Сараево, рассказал, что ему удалось получить информацию о судьбе многих своих родственников, однако о судьбе Нуко Нукича он долгие годы ничего не знал.

Осман Нукич отметил, что беседовал с людьми, которые видели Нуко в последний раз: «Те, кто видел его в последний раз, сказали, что он был очень напуган и обеспокоен. После этого о нём больше не было никаких известий».

Осман Нукич рассказал, что после войны мать Нукича, которая тогда ещё была жива, сдала образец ДНК, но её жизни не хватило, чтобы дождаться обнаружения останков сына, и продолжил:

«Её мать скончалась в 2000-х годах в доме престарелых в Тузле. Она была последним выжившим членом семьи. Ведь отец Нуко умер в 1962 году, брат — в 1989-м, а сестра была убита в 1993 году. Пока мать была жива, она сдала кровь для анализа ДНК, но совпадения не обнаружилось. После смерти матери её могилу вскрыли, чтобы взять образец ДНК. Благодаря этому личность Нуко была окончательно установлена».

Осман Нукич рассказал, что в ходе геноцида он потерял 22 члена семьи, а сам выжил, поскольку в то время находился в Сараево.

Отметив, что похоронить близких на коллективной церемонии нелегко, Осман Нукич сказал: «Похоронить близкого человека на коллективной церемонии нелегко. Но с годами мы смирились с тем, что произошло. Сейчас главное — похоронить его останки и знать, где он покоится».

Что произошло в Сребренице?

11 июля 1995 года Сребреница была оккупирована сербскими войсками под командованием Ратко Младича. После оккупации боснийские мирные жители, укрывшиеся у нидерландских солдат в составе миссии Организации Объединенных Наций (ООН), были переданы сербам.

Сербы, позволившие женщинам и детям добраться до района, контролируемого боснийскими военными, убили не менее 8 372 боснийских мужчин в лесных массивах, на фабриках и в складах, а затем похоронили их в массовых могилах.

Международный Суд в Гааге (Нидерланды) в своём решении 2007 года, основываясь на доказательствах, представленных Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), признал события в Сребренице и её окрестностях «геноцидом».

В рамках работ по поиску погибших, начатых после войны, останки жертв, найденные в массовых захоронениях, после установления личности ежегодно 11 июля хоронятся в ходе церемонии, проводимой на Мемориальном кладбище в Поточари.

На Мемориальном кладбище в Поточари на сегодняшний день похоронены 6 772 жертвы, а 250 жертв, по просьбе семей, были похоронены на местных кладбищах. Более 1 000 человек, погибших в ходе геноцида в Сребренице, остаются без вести пропавшими.

Останки жертв геноцида, чьи личности были установлены, были извлечены из 150 различных мест, 77 из которых представляли собой массовые захоронения.