Потепление в морях создает новые риски как во всем мире, так и в Турции Апрель 2026-го года стал третьим самым теплым за всю историю наблюдений

Директор Института морских наук и управления Стамбульского университета профессор Джем Газиоглу заявил, что в прошлом месяце температура поверхности моря приблизилась к рекордному уровню, и если к этому добавится влияние Эль-Ниньо в течение года, то могут быть зафиксированы новые рекорды, а также может усилиться морской биологический стресс, что приведет к увеличению риска прибрежных наводнений и штормовых нагонов.

Согласно данным Службы по изменению климата «Коперник», средняя глобальная температура воздуха, зафиксированная в прошлом месяце на уровне 14,89 градуса, превысила многолетний средний показатель на 0,52 градуса, и апрель стал третьим самым теплым за всю историю наблюдений.

В океанах за пределами полярных регионов была зафиксирована вторая по величине температура поверхности моря — 21 градус.

Средний объем морского ледяного покрова в Арктике, который в прошлом месяце был примерно на 5% ниже среднего, стал вторым по величине показателем за апрель.

Газиоглу рассказал корреспонденту агентства «Анадолу» о том, что глобальную климатическую систему больше нельзя оценивать только по температуре атмосферы, и это подтверждается данными.

Профессор, отметив, что климатическая система превратилась в сложную структуру, которую необходимо рассматривать в совокупности с такими взаимосвязанными процессами, как накопление тепла в океанах, морские тепловые волны, гидрологические экстремальные явления, таяние криосферы и аномалии в атмосферной циркуляции, добавил: «Усиление взаимодействия между атмосферой -океанского взаимодействия увеличивает как частоту, так и интенсивность экстремальных метеорологических явлений в средних широтах. Это создает новые зоны риска как в глобальном, так и в региональном масштабах».

По его словам, приближение глобальных температур поверхности моря к историческим рекордным уровням усиливает механизмы переноса энергии за счет увеличения теплосодержания верхних слоев океана, и пояснил, что этот процесс приводит к тому, что атмосфера переносит больше влаги, в результате чего, с ростом энергетического потенциала тропических и субтропических циклонов, усиливаются явления в виде чрезмерных осадков, длительных периодов жаркой погоды и гидрологической засухи.

«Если Эль-Ниньо окажет влияние, в течение 2026 года могут быть зафиксированы новые рекорды температуры поверхности моря. Таким образом, интенсивность явлений морского биологического стресса может усилиться, что приведет к увеличению риска прибрежных наводнений и штормовых нагонов», - добавил он.

Исследования должны опираться на климатические данные высокого разрешения

Подчеркивая, что в нынешней ситуации междисциплинарные процессы сбора данных приобретают критическое значение с точки зрения морских наук и управления климатом, Газиоглу отметил, что анализы уязвимости прибрежных зон, прогнозы повышения уровня моря, планирование «голубой экономики», управление морскими экосистемами, моделирование рисков стихийных бедствий и оперативная океанография должны опираться на климатические данные высокого разрешения.

Климатические симуляции на основе цифровых двойников, интеграция экологических данных в режиме реального времени и системы раннего предупреждения на базе искусственного интеллекта стали основными инструментами будущих стратегий управления прибрежными и морскими районами.

Климатические и океанографические изменения глобального масштаба становятся все более заметными в Турции и что в этом процессе классический подход к периодическому мониторингу моря оказывается недостаточным, Газиоглу предложил быстро перейти от традиционных экспедиций по мониторингу моря, проводимых через определенные промежутки времени, к беспилотным системам наблюдения, способным обеспечивать непрерывный поток данных.

«Она не способна генерировать данные, которые могли бы объяснить такие высокодинамичные явления, как замерзание, резкие изменения содержания кислорода, прибрежные наводнения или экстремальные метеорологические процессы. Поэтому инфраструктура непрерывных наблюдений на основе оперативной океанографии стала стратегической необходимостью», - продолжил ученый.

Последствия высоких температур, наблюдаемые в Турции

Газиоглу сообщил, что в связи с длительными аномалиями температуры поверхности моря на побережьях Эгейского и Средиземного морей изменилось распределение видов, наблюдается распространение инвазивных видов и начинают меняться режимы биологической продуктивности.

Сильные наводнения и учащающиеся оползни в бассейне Черного моря в последние годы явно демонстрируют влияние изменений в переносе атмосферной влаги на региональные гидрологические системы.Образование мусилажа в Мраморном море также связано с аномалиями температуры морской воды, стационарными гидроокеанографическими условиями и увеличением содержания питательных солей.

Газиоглу отметил, что в Черном море процессы береговой эрозии ускорились из-за переноса наносов, вызванного интенсивными осадками, и напомнил, что в Стамбуле и его окрестностях стали чаще наблюдаться случаи городских наводнений, вызванных кратковременными, но очень интенсивными конвективными осадками.

По его мнению, в регионах Внутренней и Юго-Восточной Анатолии усилились тенденции к метеорологической и гидрологической засухе и что Турция одновременно сталкивается с множественными климатическими рисками.

Восточное Средиземноморье определяется как «горячая точка изменения климата

Поделившись информацией о том, что Восточное Средиземноморье определяется в глобальном масштабе как «горячая точка изменения климата», Газиоглу высказал прогноз, что морские и атмосферные процессы вокруг Турции в будущем могут порождать экстремальные явления с более высокой энергетической мощностью.

Подчеркнув, что повышение температуры поверхности моря представляет собой важный источник термодинамической энергии, способный увеличить вероятность образования средиземноморских циклонов, называемых «медиканами», интенсивных конвективных систем и риск прибрежных бедствий, профессор Газиоглу завершил свои выступление словами: «В таких странах, как Турция, окруженных с трех сторон морями и расположенных на пересечении различных атмосферных циркуляционных систем, необходимо развивать сети климатических наблюдений с высоким разрешением».