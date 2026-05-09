Постпред Турции при ООН осудил «колонизационные меры» Израиля на палестинских территориях Ахмет Йылдыз призвал прекратить незаконные действия и поддержал полноправное членство Палестины в ООН

Постоянный представитель Турции при ООН, посол Ахмет Йылдыз, заявил, что Израиль осуществляет на всех палестинских территориях, включая оккупированный Западный берег, «колонизационные меры» и подчеркнул необходимость прекращения этих незаконных действий.

Выступая как председатель Группы Организации исламского сотрудничества (ОИС), Йылдыз представил заявление группы на заседании Совета Безопасности ООН в формате «Арриа», посвященном ситуации на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Встреча была организована по инициативе постоянных представительств Дании, Франции, Греции, Латвии и Великобритании.

Он отметил, что продолжающиеся действия Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая «нападения на палестинский народ, его права, землю, безопасность и достоинство», делают крайне необходимым устранение коренных причин конфликта.

Йылдыз напомнил о резолюциях Совета Безопасности ООН № 2803 и № 2334, а также других соответствующих документах, подчеркнув, что «все колонизационные меры, включая захват и разрушение домов палестинцев и выселение палестинских семей, должны быть осуждены. Эти незаконные действия должны быть прекращены».

От имени ОИС он также призвал к соблюдению перемирия в Газе, которое, по его словам, ежедневно нарушается Израилем, и к строгому выполнению комплексного плана по прекращению конфликта.

Йылдыз подчеркнул, что палестинский вопрос является «единым и неделимым целым», и осудил расширение поселений, планы аннексии, «насилие со стороны поселенцев», а также нарушения в отношении святых мест ислама и христианства, особенно мечети Аль-Акса.

В заключение он заявил, что международное сообщество должно ответить на призыв о принятии Палестины в полноправные члены ООН, подчеркнув:

«Это станет конкретным вкладом в справедливое и мирное урегулирование исторической несправедливости».