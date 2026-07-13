Постпред США при НАТО: продажа истребителей F-35 Турции, вероятно, состоится

Продажа Турции истребителей F-35 возможна, заявил постоянный представитель США при НАТО, посол Мэттью Уитакер.

Уитакер отметил, что понимает обеспокоенность Конгресса возможным попаданием в руки России технических данных об американских истребителях F-35. Вместе с тем он заявил, что считает их продажу Турции вполне осуществимой и ожидает, что сделка состоится.

Рассказывая о своих впечатлениях от саммита НАТО в Турции, Уитакер подчеркнул, что турецкая армия является «очень боеспособным союзником» и «интегрирована с Западом». «Мы должны еще больше укреплять наши отношения с Турцией», - сказал Уитакер.

По его словам, у США есть свои красные линии, однако он уверен, что Трамп сможет добиться заключения «правильного соглашения» о продаже истребителей F-35 турецким вооруженным силам.

Уитакер также отметил, что в случае одобрения сделки процесс поставки займет определенное время. «Даже если Турция будет вновь принята в программу и выполнит все законодательные требования, эти самолеты не будут поставлены уже на следующий день», - заявил он.

Кроме того, Уитакер напомнил, что американское законодательство рассматривает вопрос о российских зенитных ракетных системах С-400 как предварительное условие для продажи Турции истребителей F-35. «Президент Трамп ведет переговоры по этому соглашению с президентом Эрдоганом», - добавил он.

Шесть лет назад Конгресс США принял закон, предусматривающий исключение Турции из программы F-35 до тех пор, пока страна располагает российскими системами противовоздушной обороны С-400. Решение было принято из-за опасений, что конфиденциальные данные об истребителях могут оказаться в распоряжении России.