Постпред РФ при ООН раскритиковал Запад за молчание по поводу удара по колледжу в Луганской области Василий Небензя обвинил украинскую армию в обстрелах мирного населения и гражданской инфраструктуры

Удар по колледжу в городе Старобельске в подконтрольной РФ Луганской области Украины не мог быть случайным. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН, созванном по просьбе РФ.

Небензя обвинил украинскую армию в обстрелах мирного населения и гражданской инфраструктуры. «По состоянию на 3 часа дня подтверждено, что шесть человек погибли, более 40 детей получили ранения разной степени тяжести. К сожалению, эта цифра может вырасти. Ряд детей находится в критическом состоянии в больнице, а поиски продолжаются – под завалами все еще остаются дети», - сказал он.

Кроме того, постоянный представитель РФ при ООН призвал международное сообщество осудить удар по Старобельску, а также раскритиковал молчание западных в отношении атак на российских детей, назвав это «двойными стандартами».

«Вновь приходится констатировать, что члены СБ из стран Запада, раздувая инсинуации и мифы о якобы двадцати тысячах похищенных Россией украинских детей, обходят молчанием преступные действия ВСУ в отношении российских детей, считая их не заслуживающими защиты. Аналогичные возмутительные «двойные стандарты» они продемонстрировали в отношении иранских школьниц, погибших от американского удара в конце февраля в Минабе, а также несовершеннолетних в Газе, которая превратилась в «детское кладбище», - сказал он.

Небензя отметил, что «ряд стран, сидящих за этим столом, являются основными поставщиками оружия» Киеву и не «скрывают, что считают это своим правом». «Вы должны знать, что таким образом оправдываете и соучаствуете в актах терроризма, подобных совершенному в ночь на сегодня. И ответственность за эти решения и преступления будет неминуема», - заключил постпред.

Между тем заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что многие вопросы остаются без ответа относительно атак в Луганской области, призвав Россию «предоставить сотрудникам гуманитарных организаций доступ к контролируемым ею территориям».

«США подчеркивают необходимость срочного и всеобъемлющего прекращения огня, чтобы положить конец этой войне путем переговоров. Эти смерти и разрушения должны прекратиться уже сегодня», - сказала она.

Ранее уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова сообщила, что Украина нанесла удар беспилотниками по колледжу в Луганской области.

Президент России Владимир Путин осудил удар по колледжу и назвал произошедшее «террористическим актом».

«На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов ещё продолжается», - сказал президент РФ.

Между тем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг заявления российской стороны о нанесении удара по колледжу в городе Старобельске.

«Информируем, что Вооруженные Силы Украины наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны», – говорится в сообщении Генштаба в Телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что в ночь на 22 мая 2026 года был поражен ряд российских объектов, среди которых «нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живая сила противника, в том числе и один из штабов подразделения «Рубикон» в районе города Старобельск».