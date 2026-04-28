Постпред РФ при ООН: Москва не видит ощутимых результатов от работы Совета мира Международные стабилизационные силы в Газе по-прежнему не развернуты, отметил Василий Небензя

Москва не видит каких-либо заметных результатов от работы Совета мира по сектору Газа, предпринимаются попытки буквально откупиться от палестинцев бизнес-проектами, а не решать политическую проблему. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

"Не видим каких-либо ощутимых результатов от работы Совета мира. Забуксовало и выполнение принятой уже пять месяцев назад по инициативе Вашингтона резолюции СБ 2803. Впрочем, что и требовалось доказать и чего следовало ожидать. Международные стабилизационные силы в Газе по-прежнему не развернуты. Национальный комитет по управлению анклавом все так же находится за рубежом. Больше половины сектора оккупировано Израилем, гуманитарный доступ остается затрудненным. С момента прекращения огня 10 октября убито 800 палестинцев", - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

"К сожалению, оправдались наши мрачные прогнозы. Мы наблюдаем попытки буквально откупиться от палестинцев красивыми бизнес-проектами в стиле New Gaza, а не решать сложнейшую политическую проблему - создания собственного независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и границами 1967 года",-добавил дипломат.