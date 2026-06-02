Постоянные члены СБ ООН, за исключением США, раскритиковали атаки Израиля на Ливан

По требованию Франции в СБ ООН прошло экстренное заседание по ситуации в Ливане

Большинство постоянных членов Совета Безопасности ООН раскритиковали расширение военных операций Израиля в Ливане, в то время как Вашингтон воздержался от критики в адрес Тель-Авива.

По требованию Франции в Совете Безопасности ООН прошло экстренное заседание на тему «Ливана».

Выступая на заседании, постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон заявил, что заседание было запрошено в ответ на «значительное расширение Израилем военных операций в Ливане, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля под эгидой США».

Критикуя «оккупацию» со стороны Израиля, Боннафон отметил, что «новая оккупация, которая далека от обеспечения безопасности Израиля и его граждан, лишь несет риск усугубления ситуации с нестабильностью».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также провел параллели между военными действиями Израиля в Ливане и ситуацией в Газе, заявив, что в Ливане разворачивается «почти идентичный сценарий широкомасштабной оккупации и зачистки с принудительным перемещением населения, как в секторе Газа».

Небензя потребовал немедленного вывода израильских сил, отметив, что в противном случае достичь подлинного прекращения огня будет невозможно.

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун обратил внимание на «самое глубокое продвижение израильских войск в Ливане за последние более чем 20 лет».

Временный поверенный в делах Постоянного представительства Великобритании при ООН Джеймс Кариуки также осудил непропорциональную эскалацию со стороны Израиля.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, в отличие от других членов Совета, занял иную позицию, возложив ответственность на «Хезболлу» и Иран, не упоминая о нарушениях со стороны Израиля.

Ситуация в Ливане вызывает крайнюю озабоченность

Выступая на заседании, заместитель Генерального секретаря ООН по делам Африки Марта Ама Акьяа Поби заявила, что «дипломатическим усилиям должен быть предоставлен шанс на успех».

Поби предупредила, что дальнейшая эскалация неприемлема в период, когда поступают сообщения об угрозах из Тегерана приостановить диалог с США, закрыть Ормузский пролив и активизировать другие фронты.

«Ситуация в Ливане вызывает крайнюю озабоченность», — сказала Поби, отметив, что события на местах «ознаменуют собой опасную и тревожную эскалацию».

Что произошло?

Министр обороны Израиля Исраэль Кац совместно с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии нанести удары с воздуха по району Дахия в столице Ливана, Бейруте.

Иран объявил о приостановке обмена сообщениями с США через посредников из-за продолжающихся израильских атак на Ливан.

Израильские СМИ сообщили, что удары по Дахии были остановлены США в последний момент. Трамп заявил, что США провели переговоры с Израилем и «Хезболлой», и стороны «согласились не нападать друг на друга».