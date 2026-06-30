Премьер-министр Канады обсудил с генсеком НАТО увеличение оборонных расходов, укрепление оборонного потенциала альянса и дальнейшую поддержку Украины

Постоянное военное присутствие Канады в Европе достигло максимума за последние 30 лет Премьер-министр Канады обсудил с генсеком НАТО увеличение оборонных расходов, укрепление оборонного потенциала альянса и дальнейшую поддержку Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что постоянное военное присутствие страны в Европе достигло самого высокого уровня за последние 30 лет.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Канады, Карни провел телефонный разговор с Рютте.

Стороны обсудили вопросы увеличения оборонных инвестиций, укрепления оборонного потенциала НАТО и продолжения поддержки Украины в преддверии саммита альянса, который пройдет 7-8 июля в Анкаре.

В ходе беседы Карни подчеркнул, что Канада существенно увеличила инвестиции в оборону, и подтвердил, что страна движется к достижению целевого показателя НАТО по оборонным расходам в размере 5% ВВП.

Кроме того, Карни заявил, что постоянное военное присутствие Канады в Европе достигло самого высокого уровня за последние 30 лет. По итогам разговора стороны подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество.