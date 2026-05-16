Посол Турции в России: «KazanForum приносит положительные результаты в турецко-российских отношениях

Nariman Mehdiyev, Ekip, Hümeyra Ayaz
16 Май 2026•Обновить: 16 Май 2026
Посол Турции в Москве Танжу Бильгич заявил, что «KazanForum», играющий в последние годы важную роль в развитии экономических и торговых отношений между Турцией и Россией, приносит положительные результаты.
В рамках форума, глобальным информационным партнером которого является агентство «Анадолу», Бильгич в беседе с корреспондентом агентства отметил: «Отношения между Россией и Турцией находятся на самом высоком уровне».
Отметив динамичный характер экономических отношений между двумя странами, Бильгич отметил: «У нас очень большой объем торговли. Этот объем торговли динамично меняется каждый год, а наши экспортные позиции диверсифицируются».
По его словам, Россия организует форумы в различных регионах с целью развития отношений с разными странами, KazanForum, в частности, ориентирован на развитие сотрудничества между Россией и исламскими странами.
«В этом контексте мы, как и каждый год, приняли участие в форуме в составе широкой делегации, представляющей нашу страну», - подчеркнул посол.
- Существует множество областей для сотрудничества
Дипломат добавил, что Татарстан является одним из ведущих регионов Российской Федерации в сфере промышленности и нефтедобычи, обратив внимание на потенциал сотрудничества.
«Здесь есть много областей для сотрудничества. Например, халяльные продукты и сертификаты халяльной продукции — одна из них. Кроме того, здесь серьезно рассматривается и сектор исламского банкинга», — сказал посол.
Рассказывая о многостороннем сотрудничестве между Турцией и Россией, Бильгич отметил, что Турция вложила в Россию инвестиции на сумму около 10 миллиардов долларов, причем примерно половина этих инвестиций приходится на Татарстан.
Отметив, что, несмотря на геополитические события в регионе, Турция и Россия продолжают поддерживать отношения, Бильгич продолжил словами:
«Оценивая экономическую и геополитическую ситуацию в мире, мы видим, что глобальные производственные центры стремительно смещаются с Запада на Восток. Этот сдвиг производственных центров на восток, естественно, повлечет за собой пересмотр транспортных маршрутов. В этом контексте Россия имеет для нас огромное значение».
Посол подчеркнул, что географические размеры России играют важную роль с точки зрения транспортных и торговых коридоров, и добавил, что в будущем KazanForum может стать еще более важной платформой для обсуждения новых маршрутов.