Посол Турции в России: «KazanForum приносит положительные результаты в турецко-российских отношениях Турция вложила в Россию инвестиции на сумму около 10 миллиардов долларов, причем примерно половина этих инвестиций приходится на Татарстан - Танжу Бильгич

Посол Турции в Москве Танжу Бильгич заявил, что «KazanForum», играющий в последние годы важную роль в развитии экономических и торговых отношений между Турцией и Россией, приносит положительные результаты.



В рамках форума, глобальным информационным партнером которого является агентство «Анадолу», Бильгич в беседе с корреспондентом агентства отметил: «Отношения между Россией и Турцией находятся на самом высоком уровне».



Отметив динамичный характер экономических отношений между двумя странами, Бильгич отметил: «У нас очень большой объем торговли. Этот объем торговли динамично меняется каждый год, а наши экспортные позиции диверсифицируются».



По его словам, Россия организует форумы в различных регионах с целью развития отношений с разными странами, KazanForum, в частности, ориентирован на развитие сотрудничества между Россией и исламскими странами.



«В этом контексте мы, как и каждый год, приняли участие в форуме в составе широкой делегации, представляющей нашу страну», - подчеркнул посол.



- Существует множество областей для сотрудничества



Дипломат добавил, что Татарстан является одним из ведущих регионов Российской Федерации в сфере промышленности и нефтедобычи, обратив внимание на потенциал сотрудничества.



«Здесь есть много областей для сотрудничества. Например, халяльные продукты и сертификаты халяльной продукции — одна из них. Кроме того, здесь серьезно рассматривается и сектор исламского банкинга», — сказал посол.



Рассказывая о многостороннем сотрудничестве между Турцией и Россией, Бильгич отметил, что Турция вложила в Россию инвестиции на сумму около 10 миллиардов долларов, причем примерно половина этих инвестиций приходится на Татарстан.

Отметив, что, несмотря на геополитические события в регионе, Турция и Россия продолжают поддерживать отношения, Бильгич продолжил словами:



«Оценивая экономическую и геополитическую ситуацию в мире, мы видим, что глобальные производственные центры стремительно смещаются с Запада на Восток. Этот сдвиг производственных центров на восток, естественно, повлечет за собой пересмотр транспортных маршрутов. В этом контексте Россия имеет для нас огромное значение».



Посол подчеркнул, что географические размеры России играют важную роль с точки зрения транспортных и торговых коридоров, и добавил, что в будущем KazanForum может стать еще более важной платформой для обсуждения новых маршрутов.