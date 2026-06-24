Нух Йылмаз обсудил с министрами строительства и административного развития проекты по восстановлению Сирии

Посол Турции в Дамаске встретился с сирийскими министрами Нух Йылмаз обсудил с министрами строительства и административного развития проекты по восстановлению Сирии

Посол Турции в Дамаске Нух Йылмаз встретился с сирийскими министрами, чтобы обсудить процесс восстановления и возможности институционального сотрудничества.

Йылмаз провел встречи в столице Сирии Дамаске с министром строительства и жилищного хозяйства Сирии Мустафой Абдуррезаком и министром административного развития Мухаммедом Хасаном Искафом.

В ходе встречи между послом Йылмазом и Абдуррезаком были обсуждены возможности сотрудничества в области восстановления Сирии, строительства безопасных и пригодных для проживания городов, а также удовлетворения потребностей в жилье.

Посол поделился опытом Турции в сфере подрядных работ и строительства, заявив о готовности оказать поддержку в вопросах правовой базы, законодательства и практического опыта в рамках работ по восстановлению.

Министр Абдуррезак, в свою очередь, обратил внимание на братские отношения между Турцией и Сирией и отметил, что работы по восстановлению, проводимые Турцией после землетрясения, могут стать важным опытом и примером для Сирии.

Посольство Турции опубликовало заявление о визите в социальной сети американской компании.

«В ходе встречи были обсуждены процесс восстановления Сирии, работы по реконструкции населенных пунктов, пострадавших от разрушений, и возрождению городов, а также вопросы сотрудничества на техническом уровне, включая обмен опытом, и возможный вклад турецкого строительного сектора в эти работы», - говорится в сообщении посольства.

Посол также провел встречу с министром административного развития Мухаммедом Хасаном Искафом.

В ходе встречи министр выразил надежду, что дружественные и исторические отношения между двумя странами найдут отражение и в сферах институционального сотрудничества.

Нух Йылмаз, в свою очередь, заявил, что Анкара поддерживает принятие конкретных мер, и отметил, что Турция готова внести свой вклад в любые инициативы, направленные на развитие сотрудничества между двумя странами.