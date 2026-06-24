Посол Турции в Багдаде Анил Бора Инан посетил иракский город Мосул Турецкая Республика намерена тесно сотрудничать с новым правительством в Багдаде - заявил дипломат

Посол Турции в Багдаде Анил Бора Инан посетил иракский город Мосул.

Посол Инан, посетивший Совет провинции Мосул, вместе с генеральным консулом в Мосуле Серхадом Варлы провел беседу с председателем Совета Ахмедом эль-Хасудом, в ходе которой обсуждались турецко-иракские отношения, развитие города Мосула и двусторонние связи.

В рамках программы визита Инан посетил администрацию района Телафер и районный офис Иракского туркменского фронта (ИТФ) в Телафере, где получил от официальных лиц информацию о положении и проблемах туркмен в этом районе.

Мы бы хотели видеть туркмен в составе правительства

В беседе с корреспондентом «Анадолу» посол, напомнив о формировании нового правительства в Багдаде, отметил: «Турецкая Республика намерена тесно сотрудничать с новым правительством в Багдаде».

Подчеркнув, что Анкара хотела бы видеть туркмен в составе этого правительства, Инан отметил, что туркмены пока не заняли того места, которого заслуживают.По его мнению, они должны получить это право.

Посол подчеркнул, что Турция выступает за то, чтобы туркмены занимали в иракском правительстве то место, которое они заслуживают. Инан отметил, что Турецкая Республика рассматривает Иракский туркменский фронт в качестве законного представителя иракских туркменов и оказывает этой организации поддержку.

Ожидаем, что Ирак проявит необходимую гибкость в вопросах виз

Сообщив о наличии в Ираке большого числа турецких компаний и фирм, Инан отметил, что они видят трудности, с которыми сталкиваются приезжающие в страну бизнесмены в вопросах получения виз и разрешений на проживание.

«Мы ожидаем, что Ирак проявит необходимую гибкость в вопросах виз в отношении бизнесменов, прибывающих из Турции», - добавил дипломат.

Посол отметил, что они ожидают одобрения двух основных экономических соглашений, находящихся на рассмотрении в иракском парламенте,: «Мы ожидаем одобрения соглашения об избежание двойного налогообложения и соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций».

Посол Анил Бора Инан добавил, что эти соглашения защищают интересы не только турецкой стороны, но и иракских инвесторов и бизнесменов.