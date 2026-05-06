«Есть поистине нечто болезненное и иррациональное в одержимости Европейского союза преследовать русскую культуру и искусство с помощью санкций и всевозможных ограничений», - посол РФ в Италии Алексей Парамонов

Посол РФ: участие в Венецианской биеннале - это диалог с Италией через культуру, а не «диктат» «Есть поистине нечто болезненное и иррациональное в одержимости Европейского союза преследовать русскую культуру и искусство с помощью санкций и всевозможных ограничений», - посол РФ в Италии Алексей Парамонов

Присутствие РФ на Венецианской биеннале свидетельствует о готовности Москвы продолжать говорить с Италией не через «принуждение и диктат», а на языке культуры и искусства. Об этом заявил посол России в Италии Алексей Парамонов, комментируя презентацию проекта на площадке павильона России на Венецианской биеннале.

«Наше присутствие на Биеннале свидетельствует лишь о готовности России, как и многих других стран, продолжать говорить с Италией не через принуждение и диктат, а на языке культуры и искусства, вести нормальный, взаимоуважительный и равноправный диалог», - сказал посол, слова которого приводит российское посольство в Telegram-канале.

Дипломат отметил, что 6 мая он вместе с комиссаром российского павильона Анастасией Карнеевой официально открыл российскую экспозицию на 61-й Венецианской биеннале современного искусства в павильоне в Садах Джардини.

«Наше присутствие в Лагуне — это логическое продолжение традиций культурных связей с Италией. Россия одной из первых поддержала начинания Риккардо Сельватико - мэра Венеции в 1890–1895 гг. - по учреждению Венецианской биеннале и построила собственный павильон в Садах Джардини в 1914 году по проекту всемирно известного архитектора А.В.Щусева», - отметил Парамонов, выразив сожаление в том, что в полноценном виде «перформанс России в Лагуне из-за санкций продлится только в течение четырёх дней предпоказа, а затем, начиная с 9 мая и до 22 ноября, будет доступен для зрителей лишь в видеоформате».

«Есть поистине нечто болезненное и иррациональное в одержимости Европейского союза преследовать русскую культуру и искусство с помощью санкций и всевозможных ограничений. Очень жаль, что руководство Италии, а также Дирекция Биеннале стали объектом неприемлемого, грубого диктата и давления со стороны ЕС, безликие серые бюрократы которого в последние годы делают всё, чтобы опустить «железный занавес» со своей стороны и предотвратить любые культурные, образовательные и научные обмены между странами ЕС и Россией», - сказал дипломат.

Ранее Еврокомиссия подтвердила решение лишить Венецианскую биеннале гранта за открытие павильона России.

«Могу подтвердить, что Еврокомиссия направила письма о решении прекратить предоставление гранта в 2 млн евро», – сказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

Европейская комиссия и ряд европейских чиновников «решительно» осудили решение Фонда Венецианской биеннале разрешить российским художникам вновь принимать участие в биеннале, организованной в 2026 году.

В начале марта стало известно об открытии российского павильона на Венецианской биеннале. На нем представят проект «Дерево уходит корнями в небо».Россия не участвовала в Венецианской биеннале с 2020 года.