Посол РФ в Армении вызван в Москву для консультаций на фоне сближения Еревана с ЕС «Посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», - МИД РФ

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в субботу, 30 мая.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что интеграцию ЕАЭС с Арменией придется «свернуть», если республика нaчнет переходить на стандарты Евросоюза.

«Премьер-министр ( Никол) Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения: в ЕврАзЭС или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше», - сказал Путин.

Между тем представитель Кремля РФ Дмитрий Песков заявил, что «Армения по мере сближения с ЕС рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам и правилам ЕАЭС».

При этом он отметил, что движение в сторону Евросоюза является «абсолютным суверенным правом Армении». «Двигаясь в сторону Евросоюза, что является абсолютным суверенным правом Армении, Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. То есть она должна это делать за свой счет», - сказал он.