«Вместе с Россией мы прилагаем все возможные усилия, чтобы закончить войну, и именно Москва может стать гарантом того, чтобы агрессия в отношении Ирана не повторилась», - посол Ирана в Каире Моджтаба Фердоуси Пур

Посол Ирана: РФ может стать гарантом будущего соглашения с США «Вместе с Россией мы прилагаем все возможные усилия, чтобы закончить войну, и именно Москва может стать гарантом того, чтобы агрессия в отношении Ирана не повторилась», - посол Ирана в Каире Моджтаба Фердоуси Пур

Россия может стать гарантом реализации будущего соглашения между США и Ираном. Об этом заявил посол Исламской республики в Каире Моджтаба Фердоуси Пур в беседе с ТАСС.

«Вместе с Россией мы прилагаем все возможные усилия, чтобы закончить войну, и именно Москва может стать гарантом того, чтобы агрессия в отношении Ирана не повторилась», - сказал посол.

Дипломат отметил, что РФ «уже не в первый раз играет значимую роль в дипломатическом решении споров вокруг атомного досье Ирана».

По словам Пура, Иран не сдастся, несмотря на утверждения президента США Дональда Трампа, а также «не будет вести переговоры под давлением и угрозами новых атак».

«Мы не будем вести переговоры касательно ракетной программы и «Оси сопротивления», - указал посол Ирана, добавив в этой связи, что США также «должны уважать все законные права исламской республики в рамках ее ядерного досье».

«Мы требуем репараций от США и Израиля, и если мы их не получим, нам придется возмещать убытки от войны посредством сборов за проход через Ормузский пролив», - заключил он.