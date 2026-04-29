Посол Великобритании: единственной страной, имеющей «особые отношения» с США, вероятно, является Израиль Тернер также затронул тему зависимости Европы от американского «зонтика безопасности»

Единственной страной, имеющей «особые отношения» с США, вероятно, является Израиль, заявил посол Великобритании в Вашингтоне Кристиан Тернер.

Как сообщает газета Financial Times, запись закрытой встречи Тернера с британскими студентами, обучающимися в США, состоявшейся в феврале, была слита незадолго до передачи в Белом доме информации о предстоящем визите короля Великобритании Карла III в США.

Выступая на встрече, Тёрнер отметил, что старается не использовать выражение «особые отношения», поскольку оно «слишком ностальгическое, обращено в прошлое и несет слишком большой смысловой груз».

«Вероятно, существует только одна страна, имеющая “особые отношения” с США, и это, вероятно, Израиль», - заявил дипломат, комментируя саму концепцию «особых отношений» с США.

В утекшей записи Тернер также подчеркнул наличие «глубокой истории и близости» между Великобританией и США, особенно в сферах безопасности и обороны.

В то же время, оценивая текущее состояние отношений двух стран, посол заявил, что не думает, что страны находятся в моменте разрыва, но определенно находятся в конце определенной эпохи, и эта эпоха меняется.

Тернер также затронул тему зависимости Европы от американского «зонтика безопасности».

«Мы, европейцы, не можем продолжать полагаться на американский зонтик безопасности. Поэтому даже если эти отношения сохранятся - называйте их «особыми», если хотите, - они должны стать другими», - сказал он.

Кроме того, дипломат рассказал о своем совете премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

«Мой совет премьеру заключается в том, что я не могу просто закрыть уши и повторять себе, что это особые отношения и что все будет хорошо», - отметил Тёрнер.

В заявлении МИД Великобритании подчеркивается, что высказывания Тернера носили «частный и неофициальный характер» и не отражают официальную позицию британского правительства.