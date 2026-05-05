Посольство США в Багдаде предупреждает о рисках путешествия в Ирак

Посольство США в Багдаде опубликовало новое предупреждение о ситуации с безопасностью в Ираке, вновь призвав своих граждан воздерживаться от поездок в эту страну.



В заявлении отмечается, что воздушное пространство Ирака вновь открыто и началось ограниченное количество коммерческих рейсов. В. тоже время в стране по-прежнему существуют серьезные риски для безопасности. В частности, сохраняется угроза ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет в воздушном пространстве.



Далее в заявлении говорится: «Не езжайте в Ирак. Если вы уже находитесь в Ираке, немедленно покиньте страну».



В заявлении говорится, что связанные с Ираном военизированные группировки продолжают планировать новые нападения на граждан США и объекты, связанные с США, и отмечается. Эти угрозы охватывают весь Ирак, в том числе и Курдскую региональную автономию Ирака (КРАИ).



Посольство США утверждает о том, что некоторые иракские субъекты оказывают этим военизированным группировкам политическую, финансовую и оперативную поддержку, и отмечается, что ситуация с безопасностью остается непредсказуемой.



Несмотря на решение об обязательной эвакуации, дипломатическое представительство США в Ираке продолжает свою ограниченную деятельность и оказывает поддержку американским гражданам в стране. Однако из-за рисков для безопасности гражданам было рекомендовано не посещать посольство США в Багдаде или генеральное консульство США в Эрбиле.