«Вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону», - подчеркнули в диппредставительстве

Посольство РФ в Швеции заявило об очередной атаке с примененим дронов «Вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону», - подчеркнули в диппредставительстве

Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с применением дронов. Об этом сообщает российское диппредставительство в своем Telegram-канале.

«2 июля 2026 года около двух часов ночи Посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства», - следует из публикации.

В диппредставительстве отметили, что последнее обстоятельство говорит о том, что имеется дело «не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии».

«На это скажем прямо - не получится.Примечательно, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер», - заявили в посольстве, указав на то , что «шведские власти в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств на территории Королевства».

«Однако на деле правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское Посольство. К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки, более, чем за два года так и не привело.В этих условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону», - подчеркнули в диппредставительстве.