Диппредставительство требует от властей республики освобождения задержанных и доступа к ним консульских работников

Посольство РФ выразило Молдове протест после задержания дипкурьеров Диппредставительство требует от властей республики освобождения задержанных и доступа к ним консульских работников

Посольство России в Молдавии заявило решительный протест в связи с задержанием дипломатических курьеров МИД РФ в аэропорту Кишинева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале в четверг, 25 июня.

Как сообщили в диппредставительстве, 25 июня в аэропорту Кишинева российские дипломатические курьеры подверглись многочасовому задержанию. В посольстве подчеркнули, что молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об их прибытии в соответствии с установленным порядком.

В дипмиссии напомнили, что согласно статье 27 Венской конвенции о дипломатических сношениях, указанные лица «пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме».

Кроме того, как заявили в посольстве, представители официальных структур Республики Молдова в нарушение той же статьи Конвенции выдвинули «противозаконное требование» о досмотре дипломатической корреспонденции, а также о «добровольной» сдаче мобильных устройств. В диппредставительстве отметили, что ссылки на международное право сотрудниками Пограничной полиции Республики Молдова были проигнорированы.

В посольстве считают, что молдавская сторона возвращается к «изобретенной ей самой деструктивной практике блокирования диппочты, не имеющей мировых аналогов».

Произошедшее в российской дипмиссии расценили как «очередную умышленную попытку» воспрепятствовать нормальному функционированию посольства. Там также заявили, что, как и в случае иных «продиктованных извне антироссийских мер», этот шаг неизбежно отразится на интересах граждан Республики Молдова.

Российская сторона потребовала от Кишинева, «декларирующего приверженность международному праву», незамедлительно освободить задержанных курьеров и обеспечить к ним консульский доступ сотрудников посольства, находящихся в аэропорту.

При этом в дипмиссии подчеркнули, что увязывание раздельных сюжетов двусторонней повестки считают «недопустимым и контрпродуктивным».