После 40-градусной жары в Хорватии начались сильные ливни и шторм Непогода сорвала крышу спортивного зала, повалила деревья и повредила автомобили

После периода аномальной жары с температурой выше 40 градусов в Хорватии сильные ливни и шторм нарушили повседневную жизнь в ряде регионов страны.

В городе Ораховица, расположенном в центральной части Хорватии, сильный шторм сорвал крышу спортивного зала.

Как сообщили в муниципалитете Ораховицы, часть крыши школьного спортивного зала была повреждена ураганным ветром, здание оказалось затоплено. Погибших и пострадавших нет.

По данным пожарной службы, сильные дожди и шторм также привели к падению большого количества деревьев в городах Врбановец и Мартиянец.

Пожарные продолжают устранять последствия стихии, убирая поваленные деревья. Сообщается, что повреждения получили многочисленные автомобили.

После аномальной жары, когда температура воздуха превышала 40 градусов, власти также предупредили о повышенном риске лесных пожаров из-за возможных ударов молний.