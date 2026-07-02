После 40-градусной жары в Хорватии начались сильные ливни и шторм

Lejla Bıogradlıja Aksan, Elmira Ekberova
02 Июля 2026•Обновить: 02 Июля 2026
После периода аномальной жары с температурой выше 40 градусов в Хорватии сильные ливни и шторм нарушили повседневную жизнь в ряде регионов страны.
В городе Ораховица, расположенном в центральной части Хорватии, сильный шторм сорвал крышу спортивного зала.
Как сообщили в муниципалитете Ораховицы, часть крыши школьного спортивного зала была повреждена ураганным ветром, здание оказалось затоплено. Погибших и пострадавших нет.
По данным пожарной службы, сильные дожди и шторм также привели к падению большого количества деревьев в городах Врбановец и Мартиянец.
Пожарные продолжают устранять последствия стихии, убирая поваленные деревья. Сообщается, что повреждения получили многочисленные автомобили.
После аномальной жары, когда температура воздуха превышала 40 градусов, власти также предупредили о повышенном риске лесных пожаров из-за возможных ударов молний.