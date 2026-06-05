Израильская армия объявила о намерении нанести удары по ряду населенных пунктов на юге Ливана

После провала попытки перемирия Израиль пригрозил атаками в Ливане Израильская армия объявила о намерении нанести удары по ряду населенных пунктов на юге Ливана

После того как инициатива прекращения огня при посредничестве США завершилась безрезультатно, Израиль пригрозил атаками по некоторым населенным пунктам в Ливане и потребовал от жителей покинуть свои дома.

Представитель израильской армии Авихай Адраи в публикации на своей странице в социальной сети американской компании X заявил, что армия Израиля намерена атаковать населенные пункты Арная, Анкун и Кефер-Фила на юге Ливана.

Адраи потребовал, чтобы жители этих районов отошли минимум на 1 километр от своих домов.

Отмечается, что указанные населенные пункты, которым угрожают атаки после провала американской инициативы о прекращении огня, расположены к северу от реки Зехрани.

С начала атак 2 марта Израиль вынудил покинуть свои дома более 1 миллиона человек в Ливане.

За прошедший период израильская армия неоднократно угрожала атаками десяткам населенных пунктов на юге Ливана, вынуждая жителей покидать свои дома.

3 июня Госдепартамент США объявил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня при условии полного прекращения атак «Хезболлы» и вывода всех ее сил к югу от реки Литани.

Однако 4 июня «Хезболла» заявила, что отвергает это условное соглашение о прекращении огня.