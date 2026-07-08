После нанесения США ударов по целям на юге Ирана в Бахрейне зазвучали сирены воздушной тревоги МВД рекомендовало гражданскому населению сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место

В среду, 8 июля рано утром в Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги после нанесения США ответных ударов по Ирану в связи с последними нападениями Тегерана на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив.

«Прозвучала сирена. Гражданам и жителям рекомендуется сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — сообщило Министерство внутренних дел Бахрейна в посте на американской социальной сети X.

Министерство не сразу уточнило причину объявления тревоги.

Как сообщает новостной сайт Axios, американские официальные лица заявили, что иранские военные запустили беспилотники в направлении Бахрейна.

Предупреждение прозвучало вскоре после того, как американские военные заявили о завершении нового раунда ударов по Ирану, в ходе которого было поражено более 80 целей в ответ на последние атаки Тегерана на торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

Удары были нанесены «в качестве немедленного ответа на атаки Ирана на торговые суда, проходящие через Ормузский пролив», — говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).