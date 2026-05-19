После войны: как разрушенная природа становится новым фронтом Экологические последствия современных конфликтов могут отравлять жизнь целых поколений даже спустя десятилетия после окончания боевых действий, заявила эксперт ООН Хилал Элвер

Война редко заканчивается в тот момент, когда замолкают орудия. После боевых действий мир обычно начинает подсчитывать потери: человеческие трагедии, разрушенные города и экономический кризис. Однако у войн есть и другая, куда менее заметная, но не менее разрушительная сторона - экологическая катастрофа, последствия которой могут ощущаться десятилетиями.

Разрушенная инфраструктура, пожары на промышленных объектах, загрязненная вода и токсичная почва способны превращать целые регионы в опасные зоны на долгие годы. И если последствия обстрелов заметны сразу, то экологический ущерб может проявляться постепенно - через болезни, нехватку ресурсов и разрушение привычной жизни.

Экологи все чаще называют современные войны одной из самых серьезных угроз окружающей среде.

Экологические последствия вооруженных конфликтов остаются одной из наиболее недооцененных проблем современности, а их влияние может ощущаться десятилетиями после окончания боевых действий. Об этом в комментарии «Анадолу» заявила профессор Калифорнийского Университета Хилал Элвер, бывший спецдокладчик ООН по праву на питание и член Высшего научного совета Всемирного продовольственного комитета ООН.

По ее словам, вопросы воздействия войн на окружающую среду начали попадать в международную повестку сравнительно поздно - лишь после того, как внимание мирового сообщества стало уделяться экологическим проблемам.

Она напомнила, что импульсом для этого стали события войны во Вьетнаме, когда США применяли химическое вещество Agent Orange, уничтожавшее растительность и использовавшееся как инструмент ведения войны против природы.

«Скрытая война»

По словам Элвер, экологический ущерб от войн часто не проявляется сразу, однако его последствия становятся крайне серьезными спустя годы.

«Мы наблюдаем, что экологический ущерб имеет долгосрочные и не всегда сразу заметные последствия, которые со временем приводят к серьезным проблемам», - подчеркнула она.

Профессор отметила, что подобные последствия можно наблюдать после войны во Вьетнаме, а также в Ираке, Палестине и других регионах Ближнего Востока.

По ее словам, ущерб затрагивает не только природу, но и здоровье населения, экономику и процессы развития стран.

«Иными словами, даже после прекращения боевых действий скрытая война продолжается, при этом ответственность за нанесенный ущерб часто избегается», - заявила эксперт.

Последствия для людей

Говоря о влиянии экологических разрушений на продовольственную безопасность и доступ к чистой воде, профессор подчеркнула, что наиболее тяжелые последствия испытывают уязвимые общества.

По ее словам, хотя войны наносят ущерб людям и окружающей среде повсюду, в развивающихся странах этот вред становится глубже из-за отсутствия экономических и политических возможностей.

Элвер отметила, что общества, уже истощенные войной, не могут восстановиться на протяжении многих лет.

Она подчеркнула, что разрушение природных ресурсов напрямую влияет на сельское хозяйство и продовольственные системы. Загрязненные почвы и вода, используемые длительное время, наносят серьезный ущерб как урожайности, так и здоровью населения.

Особое внимание профессор обратила на использование опасных химических веществ во время войн.

По ее словам, такие вещества воздействуют не только напрямую, но и косвенно - на будущие поколения.

Она также отметила, что гражданское население, страдающее от голода и нехватки продовольствия из-за войн или преднамеренного разрушения природы, вынуждено долгие годы бороться с последствиями недоедания.

«Особенно дети и молодежь не могут развиваться здоровым образом, и таким образом последствия войны приводят к появлению нездоровых поколений в будущем», - сказала Элвер.

По ее словам, подобная ситуация наблюдается во многих постконфликтных обществах.

Ближний Восток

Говоря о регионах с интенсивными конфликтами, в частности о Ближнем Востоке, профессор подчеркнула, что наиболее опасными являются долгосрочные последствия загрязнения воды и почвы.

«Загрязнение воды и почвы приводит к тому, что эти ресурсы теряются на многие годы или становятся непригодными для безопасного использования», - заявила она.

По словам Элвер, это создает серьезные проблемы как для здоровья населения, так и для экономики будущих поколений. В качестве примеров она привела Газу, Судан и Йемен.

Международное право существует, но работает не всегда

Комментируя международно-правовые механизмы защиты окружающей среды во время конфликтов, профессор отметила, что основная проблема заключается не в отсутствии норм, а в их применении.

«Международные соглашения в принципе достаточны, однако их реализация крайне сложна», - заявила она.

По словам Элвер, стороны, побеждающие в войнах, как правило, не несут ответственности за причиненный ущерб, тогда как санкции чаще применяются к проигравшим. Это, по ее мнению, приводит к двойным стандартам и подрывает доверие к международному праву.

Она подчеркнула, что международное сообщество уже обладает необходимыми правовыми инструментами для защиты окружающей среды в условиях конфликтов, однако существующие нормы часто не применяются «по геополитическим и другим причинам».

Профессор напомнила, что после Второй мировой войны Устав ООН закрепил принципы, направленные на предотвращение новых войн и обеспечение международной безопасности. Согласно этим принципам, агрессивное применение силы считается незаконным, а использование оружия допускается только в целях самообороны. При этом Элвер отметила, что прямых положений о защите окружающей среды в Уставе ООН нет.

Она также напомнила на нормы международного гуманитарного права, в частности Гаагскую конвенцию 1907 года, которая ограничивает применение военной силы и предусматривает защиту гражданского населения и окружающей среды во время войны.

По словам профессора, международное гуманитарное право направлено на минимизацию краткосрочного и долгосрочного ущерба, ограничение применения определенных видов оружия и компенсацию последствий войны. Согласно этим нормам, чрезмерное уничтожение имущества и природных ресурсов оккупационными силами не считается законным, за исключением случаев «абсолютной военной необходимости», которая также имеет свои ограничения.

Элвер подчеркнула, что основные принципы гуманитарного права были позднее закреплены в Женевских конвенциях и дополнительных протоколах, в частности в Дополнительном протоколе I 1977 года.

Кроме того, она упомянула Конвенцию ENMOD 1976 года, запрещающую использование методов изменения природной среды в военных целях, а также Протокол III к Конвенции о некоторых видах обычного оружия 1980 года, который запрещает применение зажигательного оружия против лесов и другой растительности.

Профессор также отметила, что Римский статут Международного уголовного суда 1998 года квалифицирует умышленное, широкомасштабное, долгосрочное и серьезное нанесение ущерба окружающей среде как военное преступление.

Она добавила, что Совет Безопасности ООН в последние годы также принимал решения, связанные с экологическими последствиями войн, в том числе по вопросу компенсации ущерба, нанесенного Кувейту во время войны в Ираке.

Пока внимание мира сосредоточено на фронтах и политических заявлениях, в тени остается другая трагедия - разрушение среды, без которой невозможно нормальное будущее.

Потому что война заканчивается не тогда, когда прекращаются выстрелы. Иногда она продолжается в воздухе, воде и земле еще многие годы.

