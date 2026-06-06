Ранее армия Кувейта сообщила, что системы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность из-за атаки с применением беспилотников и ракет

После атаки в Кувейте сирены воздушной тревоги прозвучали и в Бахрейне Ранее армия Кувейта сообщила, что системы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность из-за атаки с применением беспилотников и ракет

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Бахрейне после сообщений о взрывах в Кувейте. Об этом говорится в сообщении МВД Бахрейна, опубликованном на странице ведомства в социальной сети американской компании X.

В связи с сообщениями о взрывах в Кувейте и последующим включением сирен власти Бахрейна призвали граждан страны и иностранцев сохранять спокойствие и направиться в ближайшие безопасные места.

Кроме того, в сообщении содержится призыв следить за развитием ситуации исключительно через официальные каналы.

Ранее армия Кувейта сообщила, что системы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность из-за атаки с применением беспилотников и ракет.