Посла России в Париже вызвали в Министерство иностранных дел Своими действиями Россия каждый день демонстрирует свое пренебрежение и неуважение к международному праву - заявил МИД

Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в Министерство иностранных дел после того, как Россия рекомендовала иностранным дипломатам покинуть столицу Украины Киев.

В заявлении Министерства иностранных дел Франции, в котором упоминается призыв России к эвакуации персонала иностранных дипломатических миссий в Киеве, говорится: «В связи с масштабными нападениями, произошедшими в минувшие выходные, и угрозами, создающими давление на украинских гражданских лиц и иностранных дипломатов, Европейское и Министерство иностранных дел по поручению министра Жана-Ноэля Барро посла Мешкова вызвали в МИД».

В сообщении отмечается, что указанные «угрозы» являются неприемлемыми: «Своими действиями Россия каждый день демонстрирует свое пренебрежение и неуважение к международному праву».

МИД заявил, что Франция осуждает попытки России запугать, содержится оценка, что это свидетельствует о том, что данная страна находится в военном тупике.

Париж призывает к прекращению российско-украинской войны. Франция будет и впредь мобилизовать свои силы для защиты безопасности Европы и поддержки Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Марко Рубио 25 мая провели телефонную беседу.

Согласно заявлению МИД России, в ходе беседы было рекомендовано эвакуировать персонал дипломатических миссий и иностранных граждан из Киева.