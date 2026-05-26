Посла России вызвали в МИД Германии

Угрозами нас не запугать, и мы продолжим решительно поддерживать Украину - говорится в сообщении МИД Германии

Посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в министерство иностранных дел Германии.

В сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети американской компании X, упоминается призыв к эвакуации дипломатической миссии России в Киеве и граждан третьих стран, а также отмечается: «Нападения на больницы, школы и телестудии, призывы к нашему посольству покинуть Киев... Таким образом, Россия идет по пути угроз, террора и эскалации напряженности. Поэтому сегодня мы вызвали российского посла».

В публикации подчеркивается, что угрозы не запугают их, и содержится следующая формулировка: «Угрозами нас не запугать, и мы продолжим решительно поддерживать Украину».

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер также сообщила 26 мая в Брюсселе, что временный поверенный в делах России был вызван в Службу внешних связей ЕС.