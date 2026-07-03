В сообщениях немецких СМИ утверждается, что в конце прошлого года китайские вооруженные силы тайно провели обучение примерно 200 российских военнослужащих

Посла Китая в Берлине вызвали в Министерство иностранных дел Германии В сообщениях немецких СМИ утверждается, что в конце прошлого года китайские вооруженные силы тайно провели обучение примерно 200 российских военнослужащих

Посол Китая в Берлине Дэн Хунбо был вызван в Министерство иностранных дел Германии в связи с сообщениями о том, что российские военнослужащие проходят обучение в Китае.

По данным местных СМИ, Германия выразила Пекину дипломатический протест в связи с утверждениями о том, что Китай оказывает военную поддержку России.

В заявлении Министерства иностранных дел, направленном немецким СМИ, отмечается, что сообщения о поддержке России со стороны китайских государственных структур, в частности Вооруженных сил Китая, вызывают «крайнее беспокойство».

«Россия представляет собой самую серьезную угрозу для евроатлантической безопасности. Любая поддержка, позволяющая России продолжать агрессивную войну против Украины, одновременно представляет угрозу и для нашей безопасности», - говорится в документе.

Было подчеркнуто, что «решительная и растущая поддержка», оказываемая Китаем России, напрямую затрагивает и безопасность Германии.

Дипломатические источники заявили, что вызов посла Китая в Берлине для «срочной беседы», хотя и не носит характера официальной ноты, является выражением решительного дипломатического протеста.

В сообщениях немецких СМИ, ссылающихся на европейские спецслужбы, утверждается, что в конце прошлого года китайские вооруженные силы тайно провели обучение примерно 200 российских военнослужащих.

Согласно этой информации, часть военнослужащих, прошедших обучение преимущественно по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), впоследствии была отправлена на украинский фронт.

Разведывательные данные, приведенные в сообщении и, как указывается, имеющиеся также в распоряжении немецкого правительства, противоречат официальным заявлениям Пекина о том, что он сохраняет нейтралитет в войне на Украине и не оказывает России военной поддержки.