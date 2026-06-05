Ранее СМИ сообщали о взрыве в порту эль-Фахаль и остановке экспорта нефти после атаки дрона-камикадзе

Порт эль-Фахаль в Омане продолжает работу Ранее СМИ сообщали о взрыве в порту эль-Фахаль и остановке экспорта нефти после атаки дрона-камикадзе

Порт эль-Фахаль в Омане продолжает функционировать в штатном режиме после атаки дрона-камикадзе. Об этом сообщила Корпорация развития нефтяной отрасли Омана в своем аккаунте в соцсети американской компании X.

После публикаций в международных СМИ о якобы совершенной атаке БПЛА на порт эль-Фахаль, используемый для экспорта сырой нефти из Омана, Корпорация заявила, что работа порта продолжается в штатном режиме.

Ранее в международных СМИ появились сообщения о том, что после атаки дрона-камикадзе в порту эль-Фахаль произошел взрыв, а экспорт нефти был остановлен.