Власти в Киеве рано или поздно поймут, что вывод их сил из Донбасса «неизбежен» - Юрий Ушаков

Помощник президента РФ: переговоры будут стоять на месте, пока Украина не выведет войска из Донбасса Власти в Киеве рано или поздно поймут, что вывод их сил из Донбасса «неизбежен» - Юрий Ушаков

Урегулирование российско-украинского конфликта будет стоять на месте даже после десятков раундов переговоров, если Украина не выведет из Донбасса свои войска.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину в воскресенье, 10 мая.

«Пока [Украина] не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело»,- отметил он.

Власти в Киеве рано или поздно поймут, что вывод их сил из Донбасса «неизбежен», убежден он. «Они знают в Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают», - подчеркнул дипломат.

При этом Ушаков заявил, что власти Украины «отказываются» выводить свои войска из Донбасса при поддержке европейцев.

Украина пока при поддержке европейцев «отказывается пойти на разумный шаг», подчеркнул Ушаков. «По крайней мере отказываются даже начать обсуждение этого шага»,- заявил помощник президента РФ Владимира Путина.

Переговоры о перемирии были непростыми

Переговоры о перемирии на время празднования 9 Мая были непростыми, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. «В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто. И после этого издавать подобный указ (указ Владимира Зеленского о параде Победы - прим. ред.) - это, ну по меньшей мере, это несерьезно»,- рассказал Ушаков

Ушаков также допустил, что эмиссары президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер вскоре посетят Москву, и российско-американский диалог по украинскому урегулированию продолжится.

«Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро, наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, - отметил дипломат. - Мы продолжим с ними диалог».

Инициатива посетить РФ на 9 Мая исходила от иностранных гостей

Некоторые иностранные лидеры, посетившие Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы, сами высказали желание приехать в Россию, обратил внимание помощник президента.

«Были прямо заявки от ряда лидеров о том, что они хотели поучаствовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы, - рассказал Ушаков. То есть инициатива от гостей шла, добавил он.