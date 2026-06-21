Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы – Юрий Ушаков

Помощник президента РФ: одна из сторон не совсем в состоянии выполнить договоренности Анкориджа Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы – Юрий Ушаков

Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а победы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в воскресенье, 21 июня.

«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», - сказал он в комментарии журналисту «Вестей». Павлу Зарубину.

При этом Ушаков отметил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить.

«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», - сказал представитель Кремля.

Западным странам для оценки реальной ситуации необходимо анализировать происходящее на фронте, где ВС РФ постоянно «продвигаются вперед», привлек внимание Юрий Ушаков.

Он отметил, что, рассчитывая нанести поражение РФ, «они ошибаются». «Потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», - сказал помощник российского президента.

- Переговоры в Анкоридже

16 августа 2025 года в Анкоридже прошли российско-американские переговоры с участием глав двух государств.

Эта встреча стала первым полноформатным двусторонним саммитом между лидерами России и США с момента переговоров в Женеве в июне 2021 года, проходивших во время президентского срока Джо Байдена, и первым после начала российско-украинского конфликта.

После переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что ему и президенту РФ Владимиру Путину не удалось достичь соглашения по Украине, хотя стороны «добились прогресса». Путин, в свою очередь, оценил переговоры позитивно, назвав их полезными и обстоятельными. Российский лидер призвал Киев и Европу не срывать переговорный процесс.