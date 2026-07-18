Польша создает новую военную структуру для охраны границы с РФ и Беларусью Подразделение под названием «Компонент охраны границы» станет частью проекта «Восточный щит»

Польша создаст новое военное подразделение под названием «Компонент охраны границы» (Border Protection Component) для обеспечения безопасности границ с Беларусью и Россией. Об этом сообщает польское издание Defence24 со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыша.

Отмечается, что структура будет выполнять задачи по противодействию гибридным угрозам, нелегальной миграции, а также атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Компонент охраны границы» станет частью проекта «Восточный щит», запущенного Варшавой в 2024 году с целью усиления безопасности на границах с Россией и Беларусью.

Ожидается, что создание нового формирования также внесет вклад в укрепление восточного фланга НАТО.