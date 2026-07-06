Решение принято на фоне обострения отношений между Варшавой и Киевом после спора вокруг присвоения украинскому военному подразделению почетного звания, связанного с УПА

Польша рассекретит данные обо всей военной помощи Украине с 2022 года Решение принято на фоне обострения отношений между Варшавой и Киевом после спора вокруг присвоения украинскому военному подразделению почетного звания, связанного с УПА

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что на фоне напряженности в отношениях между двумя странами будет рассекречена информация обо всей военной и оборонной помощи, оказанной Украине с 2022 года.

В публикации в соцсети американской компании X Косиняк-Камыш сообщил, что после консультаций с премьер-министром Дональдом Туском распорядился снять гриф секретности со всей информации о военной и оборонной помощи Украине, предоставленной в 2022-2026 годах.

По его словам, решение направлено на полное информирование общественности о поддержке, которую Польша оказала Украине.

Косиняк-Камыш также сообщил, что поручил Службе военной контрразведки (SKW) расследовать попытки умышленного разглашения государственной тайны. Он подчеркнул, что в условиях продолжающейся войны у границ Польши любые действия, противоречащие национальным интересам, ставят под угрозу безопасность граждан.

Стратегические интересы Польши не изменились

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции, комментируя возникшие разногласия, заявил, что стратегические интересы страны остаются неизменными.

Он отметил, что российские ракеты продолжают наносить удары по украинским городам, а президент России Владимир Путин по-прежнему представляет угрозу для Украины, НАТО и Польши.

Сообщения о том, что Польша поставила Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, вызвали в стране широкую общественную дискуссию.

Предыстория

Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Герои УПА» воинскому подразделению, участвующему в боевых действиях против России. Это решение вызвало негативную реакцию в Польше.

Варшава считает, что Украинская повстанческая армия (УПА) несет ответственность за гибель десятков тысяч поляков во время Второй мировой войны.

После этого отношения между двумя странами обострились. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что принял решение отозвать у Зеленского высшую государственную награду страны — орден Белого орла, которым украинский лидер был награжден в 2023 году.