Польша не будет разжигать напряженность в польско-украинских отношениях Варшава стремится свести к минимуму издержки и потери, вызванные рядом принятых решений

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет способствовать обострению напряженности в польско-украинских отношениях в интересах своей стратегической безопасности и национальных интересов.

Как сообщает польское информационное агентство PAP, премьер-министр Туск перед заседанием кабинета министров высказался по поводу обострившихся в последние дни польско-украинских отношений.

​​​​​​​Туск отметил, что польско-украинские отношения являются одной из главных тем, над которой правительство работало в течение многих часов, и заявил, что они стремятся свести к минимуму издержки и потери, вызванные рядом принятых решений.

По его словам, в Украине легко разжечь антипольские настроения, а в Польше — антиукраинские, Туск подчеркнул, что это может принести видимый успех во внутренней политике, но этот успех будет обманчивым.

«Независимо от того, что показывают опросы или исследования общественного мнения, в интересах стратегической безопасности и интересов Польши я ни в коем случае не буду способствовать эскалации этой напряженности в польско-украинских отношениях», — заявил Туск, отметив, что для него не имеет значения, будет ли это популярным или нет.

Премьер считает, что в долгосрочной перспективе в интересах Польши — построить наилучшие возможные отношения, Туск подчеркнул, что историческая травма, ощущаемая, в частности, польской стороной, имеет под собой обоснованные причины.

Коснувшись также Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25–26 июня в польском городе Гданьске, Туск сообщил, что они внесли вклад в подготовку около 200 соглашений и меморандумов, среди которых много польско-украинских совместных инициатив.

Обратив внимание на то, что речь идет о средствах в размере сотен миллиардов долларов, которые будут выделены на проекты, реализуемые после окончания войны в Украине, Туск добавил, что польские компании также смогут воспользоваться этими средствами.

Туск добавил, что продолжение сотрудничества, которое начнётся с подписания соглашений в Гданьске, будет отвечать интересам как Польши, так и Украины.

Событие

Решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить воинскому подразделению, воюющему против России, почетное звание «Герои УПА», вызвало негативную реакцию в Польше.

Польша считает УПА ответственной за гибель десятков тысяч поляков во время Второй мировой войны.

В связи с этим событием отношения между двумя странами обострились, и президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что принял решение отозвать у Зеленского высшую государственную награду Польши «Белый орел», врученную ему в 2023 году.