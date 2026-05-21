Польша готовится запретить въезд израильскому министру из-за жестокого обращения с активистами

Польша готовит официальный запрос о запрете на въезд в страну министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру в связи с жестоким обращением с задержанными активистами Глобальной флотилии Sumud. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД Польши Мацей Вевюр, комментируя вызвавшее широкий резонанс поведение ультраправого израильского министра в отношении участников флотилии Sumud.

«Министр иностранных дел Радослав Сикорский принял решение обратиться в Министерство внутренних дел с просьбой запретить Бен-Гвиру въезд в Польшу из-за его поведения», — сказал Вевюр.

Ранее Сикорский сообщил, что временный поверенный в делах Израиля в Варшаве будет вызван в МИД Польши в связи с жестоким обращением с задержанными активистами Глобальной флотилии Sumud.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал в соцсети американской компании X кадры из порта Ашдод, где содержались активисты, задержанные израильскими силовиками.

На видео видно, как во время прохода Бен-Гвира одна из женщин-активисток выкрикнула «Свободу Палестине», после чего израильская полиция жестко повалила ее на землю. В этот момент было слышно, как Бен-Гвир произнес: «Вот так и нужно делать».

Негуманное обращение с активистами Глобальной флотилии Sumud, задержанными Израилем в международных водах, вызвало волну критики со стороны многих стран, включая ряд государств-членов Европейского союза.