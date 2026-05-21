Польша вызывает временного поверенного Израиля из-за жестокого обращения с активистами флотилии Sumud

Радослав Сикорский резко осудил действия Израиля в отношении участников флотилии Sumud, среди которых находятся и граждане Польши

Временный поверенный в делах Израиля в Варшаве будет вызван в МИД в связи с жестоким обращением с задержанными активистами Глобальной флотилии Sumud. Об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в социальной сети американской компании X.

Глава МИД потребовал немедленного освобождения польских граждан и обращения с ними в соответствии с международными стандартами.

«Я поручил немедленно вызвать временного поверенного в делах посольства Израиля в Варшаве в министерство и выразить ему наше возмущение. Кроме того, мы также потребуем извинений от члена израильского правительства (министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира) за его крайне неподобающее поведение», - сказал Сикорский.

Варшава активно работает в этом направлении и «на местах», - добавил он.

Реакция со стороны Латвии на действия Израиля

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала обращение с активистами Глобальной флотилии Sumud «унижающим достоинство и неприемлемым».

«Это нарушает стандарты прав человека и международного права. Задержанные активисты должны быть освобождены, а их безопасное возвращение должно быть гарантировано», — написала дипломат в соцсети американской компании X.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал в соцсети американской компании X кадры из порта Ашдод, где содержатся активисты, задержанные израильскими силовиками.

На видео видно, как во время прохода Бен-Гвира одна из женщин-активисток выкрикнула «Свободу Палестине», после чего израильская полиция жестко повалила ее на землю. В этот момент было слышно, как Бен-Гвир произнес: «Вот так и нужно делать».

Негуманное обращение с активистами Глобальной флотилии Sumud, задержанными Израилем в международных водах, вызвало волну критики со стороны многих стран, включая ряд государств-членов Европейского союза.